Elektrikli ‘Avenger’ Paris’teydi

Jeep’in tamamen elektrikli ilk modeli “Avenger”, Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı.

Markanın, Avrupa’da sıfır emisyon hedefli ürün stratejisinin ilk temsilcisi olan Avenger, ikonik Jeep DNA’sını kompakt boyutlara taşıyor. WLTP döngüsünde 400 km, şehir kullanımında ise 550 km’ye varan menzil sunacak olan Avenger’in yeni elektrikli güç-aktarma sistemi; 115 kW (156 beygir) güç ve 260 Nm tork üreten 400 voltluk elektrik motoru ile yeni 54 kWh (Kilowatt saat) bataryayı bir arada sunuyor.

Avenger, hızlı şarj noktalarında DC 100 kW Mod 4 kablo ile 30 km sürüş menzili için 3 dakikada şarj oluyor. Ayrıca, yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 24 dakikalık sürede şarj edilebiliyor. 2024 yılına kadar Jeep ürün gamında yer alan ve en çok satan model olmasını beklenen ve Avrupa’da gelecek yıl satışa sunulacak Jeep Avenger, Türkiye yolları ile 2023’ün ikinci çeyreğinde buluşacak.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)