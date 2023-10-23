Lexus’un Yeni LM’i Türkiye’de

Premium otomobil üreticisi Lexus, markanın tamamen yeni bir segmente girmesini sağlayan lüks minivan modeli LM’i Türkiye’de satışa sundu.

Özel jet uçaklarındaki konforu LM’e taşıyan Lexus, bu modelle birlikte markanın ve lüksün zirvesini sunuyor. Lexus’un “doğuştan lüks” yeni LM modelinin 4 kişilik VIP versiyonu, 10.900.000 TL ile Türkiye pazarına giriş yaparken LM’in 7 kişilik versiyonu ise 8.900.000 TL ile satışa sunuldu. Cumhuriyet’in 100. Yılı’na ithafen Selanik’te gerçekleşen Lexus LM lansmanında, mobil halindeki araç içinde canlı yayın ile interaktif olarak yapılan basın toplantısında da Türkiye’de bir ilke imza atıldı.

Okunma Sayısı: 379

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.