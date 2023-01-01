MG4 Electric, 5 yıldız aldı

Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği MG markası, yeni MG4 Electric modeliyle güncel Euro NCAP güvenlik testlerindeki en yüksek derecelendirme olan 5 yıldızı kazanmayı başardı.

MG4 Electric ile Euro NCAP’e ilk kez Modüler Ölçeklenebilir Platformu bulunan bir MG modeli katılmış ve başarısını ispatlamış oldu. HS ve ZS EV modellerinden sonra MG4 de markanın güvenlikten 5 yıldızlı ailesine dahil oldu. C segmentindeki ilk %100 elektrikli Crossover’ı MG4 Electric, marka için büyüme stratejisinde yeni bir kilometre taşını temsil ediyor.

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