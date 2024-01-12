"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Online pazarda 2023 yılında 1 milyon 881 bin araç satıldı

12 Ocak 2024, Cuma 15:29
Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar geçen yıl 1 milyon 881 bin 97 adet olarak kayıtlara geçti.

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, 2022'de 1 milyon 811 bin 498 aracın satıldığı ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında, satış sayısı 2023'te 1 milyon 881 bin 97 oldu. Böylece satışlarda yıllık bazda yaklaşık yüzde 4 artış gerçekleşti.

2023 yılında 4 milyon 151 bin 644 ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 45'i satıldı.

En çok satışın gerçekleştiği ilk 32 markanın 253 modeline ilişkin 1 milyon 435 bin 969 ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, 2023'ün Eylül ayından itibaren fiyatlar her ay düşmesine rağmen ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatlar geçen yıl yüzde 30,29 arttı.

Satışlarda otomobilin payı yüzde 81

2022 yılında "sport segment" araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 0,49 iken, 2023'te yüzde 0,57'ye ulaştı. Bu segmenti B,C,D ve E SUV segment araçlar, kısaca SUV segmenti izledi.

2022'de tüm SUV segmenti araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 14,81 iken, 2023'te yüzde 15,91 oldu.

Toplam satışlarda otomobillerin payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 olarak hesaplandı.

Geçen ay fiyatlar geriledi

Diğer yandan, aylık bazda değerlendirildiğinde, 2023 yılının Aralık ayında çevrim içi mecralarda 377 bin 638 kurumsal ilan yayınlandı. Bu taşıtların 168 bin 421'i satıldı.

Aralık ayında fiyatlar, bir önceki aya göre ortalama yüzde 4,12 geriledi.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlara bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar, "satış" olarak kabul ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Japonya'daki depremlerle ilgili son durum?

    Online pazarda 2023 yılında 1 milyon 881 bin araç satıldı

    Gazze'deki çocukların yüzde 1'i öldürüldü - Gazze'deki ortak insanlığımız için bir felakettir

    Güney Afrika, İsrail'i sıkıştırıyor: Gazze'de "tarihte kurbanların canlı yayımladıkları ilk soykırım" yaşandı

    ABD ve İngiltere Yemen'e saldırdı

    Gözler Adalet Divanında

    Uzman Çavuş Samet Aslan Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Suhuletle çözülmeli

    28 ülkeden Gazze’de ateşkes çağrısı

    Sanayi daralıyor, işsizlik artıyor

    Selçuk Özdağ: İpe un seriyorsunuz

    Arap Birliği'nden Güney Afrika'ya "tam" destek

    "İsrailli Bakan'ın açıklamaları temelsiz ve hiçbir değeri bulunmuyor"

    Sivasspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı

    Artık hür basından söz edemeyiz

    Erişim engeline iptal

    9 ay erteleme niye?

    Londra’da da “savaş suçu” soruşturması

    Recep, Şaban ve Ramazan... Mukaddes ''Üç Aylar'' yarın başlıyor

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Atalay krizi ve Meclis
    Ali FERŞADOĞLU

    İnsanlığa faydası dokunan gayr-i müslim ebediyen Cehennemde mi kalacak?
    Süleyman KÖSMENE

    Bu gün üç aylar bir
    Şükrü BULUT

    Akp’nin Kemalist sempatizanlığı ve Moğol sevgisi...
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsenizi ruh u canımızla tebrik ederiz
    Halil ELİTOK

    Kulluğun zirvesi üç aylar
    Cevher İLHAN

    İktidarın “millî İsrail politikası!”
    Genel

    Gözler Adalet Divanında
    Faruk ÇAKIR

    Devlet imkanları kimin emrinde?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.