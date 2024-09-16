Otomobil üretimi yüzde 40 geriledi

Otomotivde üretim ve ihracatta düşüş ağustosta hızlandı. Otomobilde üretim yüzde 40, ihracat ise adet bazında yüzde 37 azaldı. İç ve dış talepteki yavaşlamanın yanı sıra, bu yıl fabrikaların bakım molalarının uzun sürmesi de düşüşte etkili oldu.

Otomotiv Sanayii Derneğ i (OSD), 2024 yılının Ocak-Ağustos dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. OSD’nin verilerine göre, ağustos ayında toplam otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,7 azalarak 53 bin 502 adet olarak gerçekleşti. Ağustosta, otomobil üretimi ise yıllık bazda yüzde 40,4 düşüşle 29 bin 398 adete geriledi. Geçen ay, toplam otomotiv pazarında satışlar, yüzde 0,4 düşüşle 93 bin 792 adet oldu. Ekonomim’in haberine göre Ağustos ayında toplam otomotiv ihracatı adet bazında yıllık yüzde 17,3 düşerek 57 bin 856 adet olurken, bu dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 37,7 gerileyerek 31 bin 522 adette kaldı. Haber Merkezi

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