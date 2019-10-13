Otomotiv üretimi bir önceki yıla göre azaldı

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 57 bin 384 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-eylül dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, iç pazardaki daralmayla birlikte ihracat pazarlarının küçülmesi üretim üzerindeki negatif etkisini sürdürürken, toplam otomotiv üretimi, eylül ayı itibarıyla 1 milyon adedi geçti.

OSD verilerine göre, ocak-eylül döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 57 bin 384 adet, otomobil üretimi de yine yüzde 9 azalarak 700 bin 581 adet oldu.

Toplam pazar ise bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40, baz etkisi dikkate alındığında ise 2017'ye göre yüzde 55 daralarak 289 bin 131 adet oldu. Otomobil pazarı ise yüzde 37 oranında daraldı ve 228 bin 628 adet olarak gerçekleşti.