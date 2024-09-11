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11 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Otomotivde işten çıkarmalar artıyor

11 Eylül 2024, Çarşamba 12:55
Türkiye ihracatının lokomotif sektörü otomotiv, zor günler geçiriyor. Girdi maliyetleri nedeniyle rekabetçiliği azalan sektör, maliyet tutturmak için tasarrufa çalışanlardan başladı.

OİB Başkanı Baran Çelik, “Şu anda birkaç OEM dışında herkes zarar ediyor. Sürecin nerede duracağını anlamak zor” dedi. Ekonomim’in haberine göre, Sanayicinin maksimum verimlilik hesapları yaptığını ifade eden Çelik, “Otomotivci maliyet ve rekabet kıskacında. Üretici kurdan dolayı ürün fiyatlarını güncellemiyor. Ülkenin içinde bulunduğu enflasyonist ortamdan da zarar görüyor. Enflasyon biraz hız kesmiş olsa da şimdiye kadar görülen zarar inanılmaz. İç pazarda güç kaybetmek ihracatı da olumsuz etkiliyor. KOBİ’ler finansa ulaşamıyor. Paranın maliyeti çok yüksek” diye konuştu.

Haber Merkezi

 

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