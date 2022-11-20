PEUGEOT e-308, 2023’te geliyor

Ekim 2022’de Türkiye’de satışa sunulduğunda hatchback (HB) segmentine hızlı bir başlangıç yapan yeni PEUGEOT 308, 2023 yılından itibaren e-308 adındaki tamamen elektrikli versiyonuyla da ülkemizde yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Elektrikli 308 (PEUGEOT e-308), donanım seviyesine bağlı olarak 115 kW (156 HP) güç üreten ve 400 km’nin üzerinde (WLTP standardı) menzile sahip yeni bir elektromotorla satışa sunulacak. Yeni 308’in benzersiz tasarımı, PEUGEOT modellerinin karakteristik sürüş keyfi, ortalama 12,7 kWsa yakıt tüketimi ve segment lideri verimlilikle harmanlanıyor.

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