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30 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Sakarya’da üretilecek

30 Ocak 2023, Pazartesi 09:00
Türkiye’nin ilk şarj edilebilir hibrit otomobili yeni Toyota C-HR, dünyada ilk kez Toyota Otomobil Sanayi Türkiye tarafından Sakarya’da üretilecek. Toyota Türkiye aynı zamanda Toyota Avrupa tesisleri arasında ilk batarya üreten fabrika olacak.

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İkinci nesil yeni C-HR, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından Sakarya’da üretilecek. Hibrit ve şarj edilebilir versiyonlardan oluşan yeni C-HR Türkiye’de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil olacak.

Toyota Türkiye, şarj edilebilir C-HR’ı dünyada ilk kez Türkiye’deki fabrikasında üretecek ve Toyota’nın Avrupa’daki fabrikaları arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrika olacak. Sakarya’daki fabrika bir ilke daha ev sahipliği yapacak ve ayrıca Toyota Avrupa bölgesindeki ilk batarya üretim hattı da Sakarya’da kurulacak. Yeni C-HR’ın, Toyota’nın Avrupa’da 2025 yılına kadar 1,5 milyon adet otomobil satış hedefine önemli bir katkıda bulunması bekleniyor.

Dünyada ilk olarak Toyota Türkiye’de üretilecek

Yeni Toyota C-HR, şirketin karbon nötr taahhüdünü yansıtırken yoğun rekabetin yaşandığı ve Avrupa’nın en büyük pazarı olan C-SUV segmentine farklı elektrifikasyon seçenekleri sunacak. Hibrit versiyonuna ilave olarak yerli üretim batarya ile üretilen şarj edilebilir hibrit C-HR, Toyota’nın 2030’daki 100% elektrikli modeller hedefine önemli bir katkı sağlayacak. Yeni Toyota C-HR, C-SUV segmentinde Toyota’nın yeni dizayn anlayışını da en çarpıcı şekilde yansıtacak. Bu proje ile Toyota Yeni Global Platform (TNGA2) üzerinde 5. Nesil hibrit ve şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip yeni C-HR, dünyada ilk olarak Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de üretilecek.

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