Trafikteki araç sayısı 28 milyona dayandı

Türkiye’de trafiğe kayıtlı milyonlarca araç bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun ağustos ayında yayımladığı verilere göre ise bu kayıtların yarısına yakınını motosikletli taşıtlar oluşturuyor. Buna göre, ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 110,6 artışla 235 bin 317 oldu.

Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 15,5 azalışla 2 bin 724 olarak hesaplandı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı ağustosta 232 bin 593 adet arttı. Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,5’ini motosiklet, yüzde 38,1’ini otomobil, yüzde 10,2’sini kamyonet, yüzde 2,9’unu traktör, yüzde 1,5’ini kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,2’sini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 188,8, motosiklette yüzde 165,9, kamyonette yüzde 93, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 32,7, traktörde yüzde 30,6 artarken kamyonda yüzde 7,2 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 0,9 geriledi. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 7,52 artışla 27 milyon 987 bin 472’ye çıktı. AA

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