2023 sonbaharında Avrupa yollarına çıkan yeni Mercedes-Benz E-Serisi Aralık ayı itibari ile Türkiye’ye özel üretilen E 180 motor ile de Türkiye’de.

Recep Bozdağ - İstanbul

2023 sonbaharında Avrupa yollarına çıkan yeni Mercedes-Benz E-Serisi Aralık ayı itibari ile Türkiye’de. Türkiye’de ilk olarak E 220 d 4MATIC ve Türkiye’ye özel üretilen E 180 motor seçenekleri sunulacak. Yeni E-Serisi lansmana özel Edition 1 donanım paketleriyle birlikte daha teknolojik ve konforlu. 75 yılı aşkın bir süredir orta sınıf lüks sedan dünyasında standartları belirleyen E-Serisi ile Mercedes-Benz, 2023 yılında bu segmentte tamamen yeni bir sayfa açıyor. İçten yanmalı motordan elektrikli güç-aktarma sistemlerine geçişe işaret eden yeni E-Serisi, yeni elektronik mimarisiyle kapsamlı bir dijital kullanıcı deneyimi sunuyor. E 220 d 4MATIC 5.900.000 TL’den ve Türkiye için özel olarak üretilen E 180 4.220.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Türkiye’ye özel motor seçenekleri ile pazarda

Türkiye pazarında ilk etapta E 180 ve E 220 d 4MATIC olmak üzere benzinli ve dizel iki farklı motor seçeneğinin sunulacağını belirten Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan “Türkiye pazarına özel ve arkadan itişli oluşuyla sportif bir sürüş deneyimi sunan E180, 170 beygir gücünde (125 kW) içten yanmalı benzinli motorun yanı sıra, 23 beygir gücünde (17 kW) elektrik motoruyla, dünya üzerinde sadece Türkiye’de satışa sunuluyor. Tüm bunlar bize Mercedes-Benz için Türkiye‘nin ne kadar önemli bir pazar olduğunu gösteriyor“ dedi. Mercedes-Benz ‘in 1946 yılından günümüze yaklaşık 17 milyon orta sınıf araç ürettiğini ve E-Serisi’nin mirasının da markanın ilk günlerine kadar uzandığını vurgulayan Bekdikhan, “E-Serisi Türkiye’de bugüne kadar 82.000 adet satarak dünyadaki başarısını yerel pazara da taşıdı. Nisan’da dünya prömiyeri gerçekleştirilen yeni E-Serisi’nin Türkiye’de büyük ilgi göreceğinden eminiz” dedi. E 220 d 4MATIC 5 milyon 900 bin TL’den ve Türkiye için özel olarak üretilen E 180 ise 4 milyon 220 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)