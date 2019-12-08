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8 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Eyylence

08 Aralık 2019, Pazar
Değerli kardeşlerim,

Son zamanlarda, sosyal medyada, meydanlarda, kısaca her yerde karşımıza çıkan bir grup var. Bir miting yapıyorlar iki milyon kişi toplanıyor. Parti kursalar barajı geçebilecek olan bu insanlar kendilerine kısaca EYT diyorlar. 

Bugün size bu EYT dedikleri şeyin gerçek yüzünü göstereceğim. Bunlar, ülke ekonomisini bozmak ve hükümetimizi zayıf göstermek için manipülasyon yapan bir çetedir! Uzun okunuşunu “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” şeklinde yapıyorlar, ama asıl açılımı “El Yapımı Teröristler” şeklindedir. Adları üstünde, el yapımı olduklarından kesinlikle yerli ve millî değildirler. Soros, Rockefeller hep destekliyormuş bunları. Kadere bak, kimleer kimlerle beraber…

Geçenlerde bir toplantımızda baktım, oturuşunu beğenmediğim birini gördüm. “Birader, sen emekli misin? Emekli gibi otur” dedim. Adının CünEYT olduğunu öğrendik. “Ben” dedi, “emekli olamadım ki, onun için uğraşıyorum”. Ben de “yahu, emekli olup ne yapacaksın? Şimdi en azından oturabiliyorsun, emekli olursan sadece sürünürsün” dedim. O kardeşimiz hatasını anladı, özür diledi ve erken emeklilikten vazgeçti. Adamı eğittik, adını da “CünEYİT” olarak değiştirdik. Şimdi sıra sizde, herkese anlatın ve ekonomimizi kurtarın...

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