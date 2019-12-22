Değerli kardeşlerim,

Rekabet Kurumumuz Google firmasına ceza kesti, cezayı gören o firma tabi hemen başladı, “Türkiye’de kullanılmak üzere üretilen cihazlara Android’de kısıtlamalar koyacağım” falan... “Top benim değil mi, oynatmam, vermem!” dercesine, hemen işi çocukluğa vurdular. Vermezsen, verme be! Senin sistemine mi kaldık? Kafamızı bozarsa Google hakkında arama emri bile çıkarabiliriz! Onların anladığı şey sadece bu.

Size ne olacağını söyleyeyim; yeni bir sanal dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır! Bu vesileyle size iki müjde vermek istiyorum; biri “Göölge” isimli, elektrikle çalışan arama motorumuz (Göölge’lerin gücü adına, güç bizde olacak artık, bu arada, Kemal İskeletoroğlu’na iki kaplan versen, akşama kaybeder) diğeri de MİS: Millî İşletim Sistemimiz... Tamamen yeni, yerli, birli ve dirli bir sistem! Konuşan bir yapay zekâsı da var, adı Diri. Çok yakında göklerde olacak. Şimdi malûm zihniyet dalgaya alacak hemen, “sistemin ne işi var göklerde?” diye... Bulut üstünde çalışacak, bulut! Bilişim işlerini sizlerden öğrenecek değiliz!

Biz hiç olmazsa, Batı’nın iyi yönlerini ve teknolojisini alıyorduk, alamasak da hiç önemli değil artık. Peki, muhalefet ne yapıyor? Kadınların devlete polise hakaret ettiği danslarını alıyorlar! Laz Tesisleri nerededir bilmeyenler, Las Tesis yapıyor maşallah! Biz, kadına karşı şiddetle mücadele ediyoruz, hiç şüpheniz olmasın. Kadına seçme ve seçilme hakkı ne zaman verildi? 1934. 1 ve 9 rakamlarını at ne kalır, 34. Toplumumuzun yarısı kadın olduğu için böl ikiye, eder 17. Bu da, son 17 yılda, kadına verilmesi gereken değerin hakkıyla verildiğinin göstergesidir...