Değerli kardeşlerim,

Son zamanlarda dikkatinizi çekmiştir: Bize bulaşan iflah olmuyor! Öyle pısırık duran, kafasına vuranın önündeki ekmeği aldığı o eski Türkiye yok! Elini masaya güçlü koyan, dengeleri değiştiren, oyun kuran bir Türkiye var. Eski Türkiye üzerinde dış güçler oyun bile oynamıyordu, şimdi oyunların en büyüğü bizim iktidarımız zamanında geldi.

Esed yine haddini aşarak bize saldırdı. Ne oldu, daha fazlasıyla karşılığını aldı, bir de mühlet verdik kendisine. Seçim dönemlerinde tahkim ettiğimiz imar barışımız varken, bazı kendini bilmez faylar, depreşmek suretiyle barışımızı ihlal ettiler. Biz ne yaptık, 6.5 şiddetindeki depreme misliyle karşılık verdik. En az 9 şiddetinde deprem yapabileceği tespit edilen fay unsurları etkisiz hale getirildi.

Çığ altında kalanların sayısı 38 oldu. Allah rahmet eylesin. Maalesef çığ, heyelan, bütün bunlar hep tehditler... Ne yaptınız diye soruyorlar, TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar 4 bin 794 konut inşa ettik. 927 konutun ise yapımı sürüyor. Bölünmüş yolları saymıyorum bile. Yolları öyle böldük ki, yüzde ellisini şehiriçinde zor tutuyoruz. Kimsenin seviyesine inip de cevap vermek istemiyorum, siz yazın bunları... Başımıza gelen felaketler, bize nazar değdiğini gösteriyor diyorum, adam kalkmış neden kurşun döktürmediğimizi soruyor. Yav, kurşununun fiyatından haberin var mı?