ABD’den İsrail’e seçim baskısı

ABD’nin 27 Ekim’de yapılacak seçimlerin ardından İsrail’de geniş tabanlı bir “ulusal birlik hükümeti” kurulması için baskı yaptığı iddia edildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Orta Doğu’da kapsamlı bir diplomatik girişimi sessizce yürüttüğü belirtildi. Bu kapsamda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçimlerin ardından kısa bir süre daha görevde kalıp başbakanlıktan ayrılması karşılığında Abraham Anlaşmalarının genişletilmesinin planlandığı öne sürüldü. ABD’nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Israel Hayom gazetesinde yayımlanan haberi yalanlayarak “Bu kesinlikle doğru değil.” iddiasında bulundu. AA

Okunma Sayısı: 264

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.