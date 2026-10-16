Azerbaycan’da başörtüsü zulmü

Azerbaycan’da başörtülü öğretmen ve öğrencilere yönelik yasaklar tepkilere yol açarken, aynı dönemde İsrailli yetkililerin Bakü’ye gerçekleştirdiği ziyaretler de dikkat çekti.

Türkiye yasağa kayıtsız kalmadı

Karabağ gazisinden yasak tepkisi: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor

Azerbaycan’daki çağ dışı yasak sürüyor: Başörtülü öğrencileri kapı dışarı ettiler!

28 Şubat Bakü’de hortlatılıyor

Türkiye, Azerbaycan'la görüşmeli - Bu uygulamaya son verin

Azerbaycan’da başörtüsü yasağı: Öğrenciler okullara alınmadı

Azerbaycan’daki eğitim kurumlarında başörtülü öğretmen ve öğrencilerin karşılaştığı kısıtlamalar ile okul önlerinde yaşanan mağduriyetler, Azerbaycanlı bir öğretmenin sosyal medyada paylaştığı sert tepki videosuyla yeniden ülke gündeminin ilk sıralarına taşındı. Videoda, okullara alınmayan başörtülü öğretmenlerin ve ağlayan kız öğrencilerin görüntülerini de paylaşan eğitimci; kendisinin başı açık olmasına rağmen başörtülü meslektaşlarına ve öğrencilere yapılan muameleye sessiz kalmayacağını vurguladı.

“Başörtüsü dinimizin bir gereğidir”

Konuşmasına öğretmenlerin çok zor bir ikilemle karşı karşıya bırakıldığını belirterek başlayan Azerbaycanlı eğitimci, Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev’i şu sözlerle eleştirdi: “Öğretmenlerin önüne bir seçim koymuşlar: ‘Ekmeğin mi, yoksa ömrünü feda ettiğin işin mi?’ Eğitim Bakanı Emin Emrullayev; öğretmenleri sertifika sınavına tabi tuttuğunda, başörtülü öğretmenler o sınavlarda yüksek neticelerle başarı kazandığında neredeydin? Bugün mü farkına vardın başörtüsünün Azerbaycan için ‘ağır bir dert’ olduğunun? Başörtüsü ağır bir dert değildir; maneviyattır, milliliktir, dinimizin bir gereğidir.” Karar’ın haberine göre, alınan bu kararların Azerbaycan’ın kurucu lideri Haydar Aliyev’in mirasına ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in söylemlerine de aykırı olduğunu savunan eğitimci, bu uygulamaları yapan bürokratları “devleti içeriden zayıflatmakla” suçladı.

Azerbaycan’ın yarınını mahvetmeyin

Tepkisinde Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov’a da doğrudan seslenen öğretmen, özellikle “16 Numaralı Okul” başta olmak üzere eğitim kurumlarının kapısında bekletilen ve okula alınmadığı için gözyaşı döken öğrencilerin durumuna dikkat çekti: “Emin Emrullayev ve Başbakan Ali Esedov, size sesleniyorum! Bir Azerbaycan öğretmeni olarak bu haksızlığa susmayacağım. Milletin sesine ses vererek en önde sözümü söyleyeceğim. Dinime el uzatma, dilimi yok etme, geleceğimi mahvetme memur! Kendi menfaatini yaşatmak için bu halkın geleceğini elinde oyuncağa çevirme. Bugün evlatlarımız ağlar halde kaldı, yaşıtlarının karşısında diz çöküyorlar. Sen hangi hakla Azerbaycan’ın yarınını mahvediyorsun? Hangi hakla kahraman erkeklerimizin, ahlaklı ve namuslu kadınlarımızın yetişmesine karşı çıkıyorsun?”

Haber Merkezi

***

Aliyev’e İsrail’den ziyaret

Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı yönündeki haberler üzerine Türkiye’den yükselen tepkiler, Bakü ile Ankara arasında siyasî gerilime dönüşürken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u ağırladı. Bakü’de Aliyev’le görüşen Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Azerbaycan liderine “Dostum” diye seslenerek iki ülke arasındaki ilişkilerden övgüyle söz etti. Herzog, “İsrail ile Azerbaycan arasındaki mükemmel ilişkiler karşılıklı saygıya, ortak çıkarlara ve halklarımız arasındaki derin tarihsel bağlara dayanıyor” dedi. İsrail Cumhurbaşkanı, görüşmede son bölgesel gelişmelerin de gündeme geldiğini belirterek, “Bölgemizde istikrar ve güvenliğe yönelik ortak bağlılığımızı da görüştük” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi