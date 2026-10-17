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17 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Görme engelli gençlere Braille Kur’ân-ı Kerîm

17 Ekim 2026, Cumartesi
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ankara’daki Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilere Braille (kabartma) alfabesiyle basılmış Kur’ân-ı Kerîm hediye etti.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, proje kapsamında Braille Kur’ân-ı Kerîm dağıtımı yapılan sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle tek tek sohbet etti. Turan, öğrencilere Braille alfabesiyle basılmış Kur’ân-ı Kerîmleri gül eşliğinde takdim etti. Hediyelerini sevinçle karşılayan öğrenciler, programda Kur’ân-ı Kerîm tilavetinde bulundu. “Hediyem Kur’ân Olsun” projesiyle farklı dil ve lehçelerde dünyada Kur’ân-ı Kerîm dağıtımı sürdürdüklerini aktaran Turan, “Dünyanın dört bir yanına şükürler olsun ki Kur’ân’a erişemeyen kardeşlerimize Kur’ân-ı Kerîm ulaştırdık. Bugüne kadar 3 milyona yakın Kur’ân-ı Kerîm dağıtımı yaptık.” dedi.

“Uzun zamandır bekliyorduk”

11. sınıf öğrencisi Hamzah Mohammed Waad Alnida, cüzler halinde basılan Braille Kur’ân-ı Kerîmlerin kolay taşınabilir ve kullanışlı olmasının görme engelli öğrenciler için büyük kolaylık sağladığını belirtti. Uzun zamandır böyle bir projenin hayata geçirilmesini istediğini ifade eden Alnida, çalışmanın gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye Diyanet Vakfı’na teşekkür etti. 

Din hizmetlerinden ve temel dini kaynaklardan herkesin eşit şekilde yararlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ilk etapta Ankara ile birlikte 20 ilde 250 görme engelli öğrenciye Braille Kur’ân-ı Kerîm hediye edildi.

İstanbul-Haber merkezi

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