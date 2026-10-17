Üretimde çarklar yavaşlıyor, endişe had safhada

Uygulanan sıkı malî politika, yüksek enflasyon ve artan maliyetler üretici sektörleri vurdu. Son üç yılda sanayide çalışan sayısı yüzde 5 azaldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ender Yılmaz, en büyük risklerden birisinin erken sanayisizleşme olduğuna dikkat çekerek, “Bu konuda endişe had safhada. Yine temel sorunlarımızdan biri öngörülebilirlik. Örneğin; biz yüksek değil, öngörülebilir, rekabetçi kur istiyoruz” diye konuştu. Yılmaz, finansmanın pahalı, maliyetlerin yüksek ve kur baskısının olduğuna işaret ederek, “Enerji pahalı, nitelikli insan kaynağı bulmak zor, dünyada rekabet çok daha sertleşti. Bunların ötesinde, aslında Türkiye’nin nasıl bir sanayi ülkesi olması gerektiğini ele almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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