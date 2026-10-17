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17 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Sabah artık kapımızı çalan sütçü değil

17 Ekim 2026, Cumartesi 00:50
Muhalefetin basın ve ifade özgürlüğü önergeleri AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti, DEM Parti ve YENİ Parti’nin basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıların araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergeleri görüşüldü. YENİ Parti'nin basın ve ifade özgürlüğü üzerine verdiği araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. 

İYİ Partili Turhan Çömez, son 20 ayda 10 televizyon kanalına el konulduğunu, son bir ayda 50’ye yakın gazetecinin hakim karşısına çıktığını belirtti.

YENİ Partili Eylem Ertuğ Ertuğrul ise Tele1’in susturulduğunu, Halk TV’ye kayyım atandığını ve T24’e erişimin engellendiğini ifade etti.

Çok acı ve vahim bir tablo 

Yeni Yol Partisi Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili İdris Şahin ise, şafak vakti kayyım atanmasında yaşanan manzaranın demokratik bir ülkede görülemeyeceğini belirterek, “Yıllarca özellikle manşetlerle vuruşa vuruşa iktidara gelen bu sıralardaki arkadaşların söylediği bir söz vardı ‘Sabah kapımızı çalanın sütçü olduğuna emin olduğumuz anda Türkiye’de tam manasıyla demokrasinin yerleşmiş olduğunu anlarız.’ demiştik ama üzülerek ifade ediyorum ki yirmi dört yılın sonunda gelinen aşamada artık kapıyı sabahın köründe kimlerin çalacağını net olarak görüyoruz. Bu çok acı ve vahim bir tablo” şeklide konuştu.

Bu memleket sizin çiftliğiniz değil

Halk TV’ye kayyım atanmasıyla ilgili gelişmelerin araştırılması amacıyla verilen grup önerisi üzerinde söz alan Şahin, “Bu memleket sizin çiftliğiniz değil” ifadelerini kullanırken, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, “Gazeteciliği susturmak bir suçla mücadele yöntemi değildir, olamaz” diye konuştu.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

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