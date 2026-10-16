Soykırımcıdan ‘Barış Kurulu’na da engelleme

İsrail’in, ateşkese rağmen soykırıma devam ettiği Gazze’de ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu tarafından inşa edilecek ve 150 uluslararası askere ev sahipliği yapacak “kritik üssün” inşasına izin vermediği bildirildi.
The Guardian’ın haberine göre, Trump’ın ömür boyu başkanı olduğu Barış Kurulu’nun ilk inşa sözleşmesini imzalamasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen İsrail, müteahhitlerin ve kamyonların Gazze’ye girişine müsaade etmiyor.
Habere göre, Tel Aviv yönetiminin kurulacak üsse izin vermemesi sebebiyle Barış Kurulu’nun diğer faaliyetleri de başlatılamıyor ve planları fiilen sekteye uğruyor.
AA