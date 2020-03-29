"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Eyylence

29 Mart 2020, Pazar 00:26
Değerli kardeşlerim,

Duyduğum kadarıyla, aldığımız tedbirlerin çapını ihata edemeyenler olmuş. En küçük tedbirimiz bile elektron mikroskobuna ihtiyaç duymadan görülebilir seviyede büyüktür. Bilmeyenler için söyleyeyim, bu malum virüs ancak elektron mikroskobuyla görünür, bizim tedbirlerimiz bir kaç tık daha büyük oldukları için normal mikroskopta görünebilirler. 

Aldığımız tedbirler sebebiyledir ki bulaşma ve ölüm vakaları bizde çok azdır. Şu anda Avrupa’nın en iyi rakamları bizdedir. Bütün Avrupa bizi kıskanıyor, hepsi bize gelmek istiyor. Ama öyle her isteyeni içeriye alacak değiliz. Onlar herkesi aldılar mı zamanında, yok... 

Test sayısı azaldıkça diğer rakamların düştüğünü gördük. İnşallah hepsini sıfırlayacağız yakında. Ancak bizim tedbirlerimiz de bir yere kadar. O malum zihniyet diyor ki neden OHAL ilan edilmiyor, neden sokağa çıkma yasağı konmuyor? Yahu her bir vatandaşımız kendisine OHAL ilan etse, bizim bir şey ilan etmemize ihtiyaç kalmaz. Yalnız, dikkat edin, herkesin OHAL’i kendine... Yani senin OHAL’inin bittiği yerde bir başkasının OHAL’i başlar, böyle biline...

Okunma Sayısı: 59
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pozitif haberlere odaklanalım

    Mücadele, ortak akıl ve dayanışmayla kazanılır

    Milyonlarca insan bu şartlardan mahrum

    2009’dan daha kötüsü geliyor

    Virüsten sonra bir de kıtlık yaşamayalım

    Bilanço ağırlaşıyor

    Kulüplerimiz neden yardım kampanyası başlatmıyor?

    Rüştü Reçber Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

    New York, New Jersey ve Connecticut karantinaya alınabilir

    Dünya genelinde bilanço ağırlaşıyor

    'Çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak'

    İtalya'da son 24 saatte 889 ölüm

    Bakan Koca, Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri açıkladı

    Gün birlik günüdür

    Her hayat, eve sığmıyor ne yazık ki!

    Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar endişelendiriyor

    Ramazan da evde geçecek

    AŞTİ'de otobüs seferleri 17.00 itibarıyla durduruldu

    'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edilemeyecek

    Bakan Soylu Kovid-19 gündemini değerlendirdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şaşmaz pusula
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Rüya Hac’da sükût etti
    Hasan ŞEN

    Korona korkusu
    Genel

    2009’dan daha kötüsü geliyor
    Mehmet KARA

    Demokrasinin virüsü darbedir!
    Genel

    Bilanço ağırlaşıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Feyzullah ERGÜN

    Görünmeyen dost kuvvetler (2)
    Ahmet BATTAL

    RTÜK’ten beklentiler
    Genel

    Virüsten sonra bir de kıtlık yaşamayalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.