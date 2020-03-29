Değerli kardeşlerim,

Duyduğum kadarıyla, aldığımız tedbirlerin çapını ihata edemeyenler olmuş. En küçük tedbirimiz bile elektron mikroskobuna ihtiyaç duymadan görülebilir seviyede büyüktür. Bilmeyenler için söyleyeyim, bu malum virüs ancak elektron mikroskobuyla görünür, bizim tedbirlerimiz bir kaç tık daha büyük oldukları için normal mikroskopta görünebilirler.

Aldığımız tedbirler sebebiyledir ki bulaşma ve ölüm vakaları bizde çok azdır. Şu anda Avrupa’nın en iyi rakamları bizdedir. Bütün Avrupa bizi kıskanıyor, hepsi bize gelmek istiyor. Ama öyle her isteyeni içeriye alacak değiliz. Onlar herkesi aldılar mı zamanında, yok...

Test sayısı azaldıkça diğer rakamların düştüğünü gördük. İnşallah hepsini sıfırlayacağız yakında. Ancak bizim tedbirlerimiz de bir yere kadar. O malum zihniyet diyor ki neden OHAL ilan edilmiyor, neden sokağa çıkma yasağı konmuyor? Yahu her bir vatandaşımız kendisine OHAL ilan etse, bizim bir şey ilan etmemize ihtiyaç kalmaz. Yalnız, dikkat edin, herkesin OHAL’i kendine... Yani senin OHAL’inin bittiği yerde bir başkasının OHAL’i başlar, böyle biline...

