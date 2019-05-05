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ÇCHA ( Çok Ciddî Haber Ajansı) muhabirimiz Mülayim Aparkat‘ın Gezidanya’nın Başşehri Danklanadan bildirdiğine göre Gezidanya hükümetinin Senatörü Edin Baqvaledi geçenlerde yaptığı bir toplantıda “- Sevgili Gezidanya’lılar bir timis (Bizdeki Simit’e benzer Gezidanya’nın millî yiyeceği) ve bir kapuççinno 1 pezzona (Para birimi) altı kişilik bir aile sabah öğle akşam birer tane yese ve içse toplamda 6 çarpı üç 18 pezzona bu ayda 30 ile çarparsak 540 pezzona yapar. Bizim hükümetimiz Minimum Ücreti ne yaptı 2001 Pezzona yaptı. Bu hesaba göre 2001’den 540 çıkartırsak ne kalır 1461 pezzona kalır… Bu para ile krallar, kraliçeler gibi Gezidanya da yaşanılır.. Başka ülkede zor, fakat bizim müreffeh, ucuz, güzel ülkemizde bu mümkün.” şeklinde konuşmuştu.

Daha sonraki günlerde TİMİS Odası Başkanlığı tarafından Senatör Edin Baqvaledi ye “Millî Yiyeceğe Saygı Ödülü” verildi. Bu törende Timis Odası Başkanı Uyduroviç Toxiç yaptığı açıklama ile böylesine zeki ve pratik hesap yapan bir Senatöre sahip oldukları için gurur duyduklarını ve Senatörlüğün yanında GEBİTAK’ın (Gezidanya Bilimsel Ve Teknolojik Kurumu) Başkanlığını da yapması gerektiğini belirtti.



Ali Serdar Beykoz