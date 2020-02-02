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2 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

Mahkeme yolu

02 Şubat 2020, Pazar 01:59
Herkese merhabalar çok sevgili Pazarola okurları!

Nasılsınız bakalım? Size de hafiften kıyamet kopmaya başlamış gibi geliyor mu? Valla bana geliyor. Olsa olsa bu şekilde başlayıp sonumuz gelecek gibi hissediyorum. Hislerim çok kuvvetlidir, bana güvenebilirsiniz. Meselâ örümcek hislerim bana şu an tatilimin son dakikalarında olduğumu da söylüyor. Okulum başlayacak ve ben bir daha asla uykum bittiğinde kendiliğimden uyanmayacağım. Bu beni bir miktar üzüyor. Hiçbir tatil sonsuza kadar sürmüyor maalesef. Ama ben tatil psikolojisinden kurtulamıyorum. Neyse, son bir aile kahvaltısı yapıp dağılacağız artık. Son sabah kahvaltısı. Bunu çizsem fenomen olur he. 

DÂVÂ AÇARLAR MI?

Gündemimizde yine pek çok şey var. En trajikomiklerinden biri Elazığ depreminin ardından 20 yıldır ödenen deprem vergilerinin nereye gittiğini soran vatandaşlara dâvâ açılması. Depremin ardından yıllardır ödedikleri deprem vergilerini soran vatandaşlara dâvâ açıldığını yazdığım için bana da dâvâ açılmaz inşallah. İnsan bir tedirgin olmuyor değil yani. Ayrıca deprem sonrası Elazığ’da sağ kalan konutların kirası iki katına çıkartılmış. Bu fırsatçılık bu aç gözlülük getirecek sonumuzu, başka bir şey değil. Ama biz güzel görüp güzel düşünelim, bütün Türkiye bir oldu, deprem anından itibaren Elazığ’a yardımlar gönderilmeye başlandı. Bir televizyon kanalı sahibi olan Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı, Bakan Soylu’ya, “Sizden ricam depremzedeler için kullanılsın” dedi. Herkes biliyor işte. Neyi biliyor? Bana ne niye ben söylüyorum. Anlayan anladı. Anlamayanlar da anlayanlara sorsun. Ama sosyal medyadan sormasın. Öyle olunca işin rengi biraz değişiyor. “Tamamen kontrolsüz” olduğu devlet başkanımız tarafından tasdik edilmiş bir şeyden bahsediyoruz sonuçta. Bir zamanlar ağzı olan konuşuyordu, şimdi interneti olan yazıyor. 

SOYSAL MEDYA

“Sosyal medya devasa ve tamamen kontrolsüz bir alan olarak hayatımızın adeta ortasına düştü.” Valla doğru söze ne denir? İyi yanları mı daha çok kötü yanları mı diye düşündüğüm zaman bir karar veremiyorum. Şöyle düşünüyorum yani, iyi yanları da varsa biz cüz’î irademizle yalnızca iyiye kullanalım, kötüye kullananlar hesaplarını Allah’a versinler. Devletin çıkarlarına ters düşenlerin hesapları da zaten mahkemeye veriliyor. “Aman mahkemeye veriliriz” korkusu bile insanları sosyal medyada paylaşım yapmaktan alıkoymadığına göre kıyamet senaryolu Amerikan filmlerinin konu aldığı duyguyu yakalamışız dostlar, hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarınız bahçede ip atlıyorsa derhal içeri çağırın ve valizlerinizi hazırlayın. Rüzgârla birlikte arkanızdan yoğun bir toz bulutu gelebilir, Avustralya yangınlarının dumanıdır endişe etmeyin. Yol üzerinde sağlık kontrolleri olabilir, onlar da büyük ihtimalle coronavirüse karşı alınan tedbirlerdir. Maskenizi takın yola devam edin. Nereye kadar kaçabilirsiniz bilmiyorum sonuçta Dünya yuvarlak. Dert etmeyin. Yol güzel varmak değil. 

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