31 Mart, erken seçim getirebilir

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyeleriyle bir araya geldi.

Tugay, “Benim sahada gördüğüm, bugün seçmen hızla AKP’yi ve MHP’yi terk ediyor. CHP ile ilgili eleştiriler başka bir konu. İYİ Parti’yle ilgili başka konu. Ekonomik olarak her şey bu kadar kötü giderken, toplumun bunu görmemesi mümkün değil. Sırf İzmir için değil tüm Türkiye için 31 Mart sürprizlere gebe. Bu süreç, erken seçim dönemi başlatabilir. Ülkede yaşanan hiçbir sorunun çözülebileceğini düşünmüyorum. Böyle ekonomi yönetilmez. Böyle ülke de yönetilmez. Ben İzmir’i bundan koruyalım diyorum. Kendimiz koruyalım. Mevcut hükümet için gidişatın iyi olduğunu düşünmüyorum. Bence Türkiye’de siyasetin yapılışı ile ilgili yeni söylemlere ihtiyaç var. 31 Mart seçimleri ve sonrası bizim için sınav. Siyasetin yapılış şekli sağlıksız. Bunu değiştirip, dönüştürmek, halkın yararına olan bir model geliştirmek zorundayız” dedi.

İzmir - Anka