"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2024 SALI - YIL: 55

31 Mart, erken seçim getirebilir

05 Mart 2024, Salı 18:48
CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyeleriyle bir araya geldi.

Tugay, “Benim sahada gördüğüm, bugün seçmen hızla AKP’yi ve MHP’yi terk ediyor. CHP ile ilgili eleştiriler başka bir konu. İYİ Parti’yle ilgili başka konu. Ekonomik olarak her şey bu kadar kötü giderken, toplumun bunu görmemesi mümkün değil. Sırf İzmir için değil tüm Türkiye için 31 Mart sürprizlere gebe. Bu süreç, erken seçim dönemi başlatabilir. Ülkede yaşanan hiçbir sorunun çözülebileceğini düşünmüyorum. Böyle ekonomi yönetilmez. Böyle ülke de yönetilmez. Ben İzmir’i bundan koruyalım diyorum. Kendimiz koruyalım. Mevcut hükümet için gidişatın iyi olduğunu düşünmüyorum. Bence Türkiye’de siyasetin yapılışı ile ilgili yeni söylemlere ihtiyaç var. 31 Mart seçimleri ve sonrası bizim için sınav. Siyasetin yapılış şekli sağlıksız. Bunu değiştirip, dönüştürmek, halkın yararına olan bir model geliştirmek zorundayız” dedi.

İzmir - Anka

 

Okunma Sayısı: 442
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ramazan ayı boyunca sadece Ankara ve İstanbul'da kırmızı etin fiyatı sabitlendi

    Katıldığı etkinlikte Filistin bayrağı açtı

    Önce İsrail’in saldırılarını durdur

    Depremle ilgili ciddiyetle akıl ve irade koyulmuyor

    151 günde 13.430 çocuğu katletti

    Soykırımın bir parçası

    Güvenlik Konseyi artık harekete geçsin

    31 Mart, erken seçim getirebilir

    Gıda fiyatlarında artış hız kesmiyor

    Daha %10’unu bile yapamadınız

    Aile hekimleri: Biz tüccar değiliz

    Üretim artmadan enflasyon düşmez

    Erdoğan sıkıntıların farkında

    İsrail'in "aç bırakma politikası" 16 çocuğun ölümüne yol açtı

    Harris de “Derhal ateşkes” dedi

    Almanya'da gündem medyaya sızan askeri görüşmeler

    Depremzede esnaf borçlarını ödeyemiyor

    Yollarda ‘yap-işlet-devret’ yükü

    Yargıda iş yükü arttı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fred A. Reed’e rahmet
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik rejim”in millet irâdesini gasbı
    Süleyman KÖSMENE

    Evlilik, kaderin neresindedir?
    Risale-i Nur'dan

    Rızık mukadderdir, veren de Cenab-ı Hak’tır
    Ahmet Said Aydil

    AİHM kimin için var (Olmalı)?-2
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyonizme karşı İslâm-İsevî yakınlaşması
    İbrahim Aktaşcı

    Kafesteki kuş neden şakır bilirim
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Dünya çapındaki “mihenk”i uyguluyor muyuz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.