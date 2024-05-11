AKP’li milletvekillerinden mülâkat tepkisi

AKP’de geleneksel hale gelen, ‘vekil’ buluşmaları başladı. AKP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ilk toplantıya, Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül’e bağlı 46 milletvekili katıldı.

Edinilen bilgilere göre; toplantıda bazı milletvekilleri saha çalışmalarında seçmenlerin değişik konularda şikayetleri ile karşı karşıya kaldıklarını dile getirdiler. Milletvekilleri, hastanelerde doktor sayısının yetersiz olduğunu, vatandaşın randevu alırken ciddi sıkıntılar yaşadığını, sağlık sisteminde ciddi aksaklıklar olduğu eleştirilerini gündeme getirdiler. Ekonomim’in haberine göre, toplantıda milletvekilleri, kamu kurumlarına personel alınırken, mülakat sırasında çok fazla adaletsizlik yaşandığını, bunun da iktidara karşı bir güvensizlik algısı oluşturduğuna yönelik görüşlerini dile getirdikleri öğrenildi. Bu konuda seçmenden çok fazla baskı geldiğini aktaran milletvekilleri, “Mülakatın kaldırılmasına ilişkin sözümüz var. Seçim beyannamesinde de vardı. Mülakat konusunu çözmemiz lazım” dedikleri ifade edildi. Haber Merkezi

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