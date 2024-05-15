Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 30-31 Mayıs'ta yapılması planlanan, çoğunluk sağlanmaması durumunda 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı ve "Mourinho ile şartlarda anlaşırsak gelecek." dedi.

Fenerbahçe Kulübünün 30-31 Mayıs'ta yapılması planlanan, çoğunluk sağlanmaması durumunda 8-9 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenledi.

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel'de gerçekleştirilen toplantıya alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde giren Aziz Yıldırım, sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi.

6 yıl sonra bir araya geldiklerini vurgulayan Yıldırım, ilk olarak kimseyle kavga etmeyeceklerinin altını çizdi.

Kendisinin 6 yıl önce ayrıldığı dönemi hatırlatan Yıldırım "Ben ayrılırken, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi 'Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu.' dediler. Şimdi 'Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın.' diyorlar. Bizim derdimiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Neye mal olursa olsun şampiyonluklar, kulüpleri, camiaları büyütüyor. 4 sene benim başkanlığımda şampiyon olamadık. Ben ve dava arkadaşlarım o dönemde her gün mahkemeye gittik. Bir gün beraat verdiler, sonra Ankara'da ters karar çıkıyor. Bu 4 sene hiçbir şeye konsantre olamadık, Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

3 Haziran 2018'de seçimi kaybetmesinin ardından sade bir üye olarak futbol takımını üzülerek takip ettiklerini dile getiren Aziz Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu süreçte kulübe uzaktan bakmanın avantajını fark ettim. Yaptığımız hataları görme şansımız oldu. Konuşmamaya dikkat ettik, konuşunca da birlik beraberliğe dikkati çektik. Takımın kazanacağı şampiyonluk, seçimden daha önemli. Üzülerek söylüyorum, 2018 şampiyonluğumuz seçim sürecine kurban edilmiştir. Bugün karşınızda şampiyonluk ihtimalimizin, rakibin maçına bağlı olmasının burukluğuyla bulunuyoruz. Takımımızın saha içinde aldığı olumsuz sonuçlara hep birlikte üzüldük. Bu hafta oynanacak maçta takımımızın muhakkak galip geleceğine inanıyorum."

"9 Haziran'a kadar Mourinho bekler mi, beklemez mi bilmiyorum"

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yla 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizerek tecrübeli hocanın takımın başına geçmesi gerektiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, "Mourinho'yla 2 saat görüştük. O anlattı, biz anlattık. Sonrasında görüşmeleri menajeriyle ilerleteceğiz. Biz hiç para konuşmadık kendisiyle. Daha adamın geldiği yok, konuşuyoruz. İkna edersek, şartlarda anlaşırsak gelecek. Mourinho, Suudi Arabistan'a gitmiyor. Gitseydi daha önce giderdi. Paraya ihtiyacı yok. Roberto Carlos geldi buraya 'Biz Avrupa'da final oynarız. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon da oluruz.' dedi. Bunu bütün oyunculara aşıladı. Herkeste bir hava oluştu. Inter, PSV, Sevilla, Chelsea maçları böyle oynandı. Fenerbahçe'nin takımı iyi ama başına güçlendirecek insanlar lazım. Parasal olarak da sıkıntımız yok. 9 Haziran'da seçim olacak. 9 Haziran'a kadar Mourinho bekler mi, beklemez mi bilmiyorum. Eğer rakibimiz de Mourinho'yla çalışmak istiyorlarsa, divan kurulu başkanımız Şekip Mosturoğlu'na rica edeceğim, menajeriyle görüşecek arkadaşımızla, kendilerinin bu işleri yürütecek adamları beraber gidip Mourinho'yla imzayı atsınlar. Biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum." açıklamasını yaptı.



Futbol takımına Galatasaray maçında başarılar dileyen Yıldırım, basketbol takımının da Berlin'deki Dörtlü Final'de kupayı kazanmasını istediğini söyleyerek "Obradovic'i de yazıyorlar ama hiç konuşmadım. Şu andaki antrenör gayet iyi. İyi olan bozulmaz, bozarsanız yanlış yaparsınız. Şu anda çok iyi, tebrik ediyorum. İnşallah şampiyon olurlar." diye konuştu.

Son olarak transferle ilgili soruyu cevaplayan Yıldırım, "Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadro. İçinden birkaç oyuncu ayrılabilir. Mevcut kaliteli isimleri tutmak lazım. Ayrılmak isteyenler varsa, takviye yaparız. Gelen teknik adam 'Şu mevkiye, şu oyuncuyu istiyorum.' diyebilir. Biz de gerekeni yaparız." diyerek sözlerini tamamladı.