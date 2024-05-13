İYİ Parti’den bir istifa daha

Eski İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Tatlıoğlu, istifa açıklamasında şunları kaydetti: “İYİ Parti’nin kuruluş ve parlamentoya taşınma süreci, milletimizin demokrasi arzusunun parlak bir yansımasıdır. (...) En başından itibaren ülkesi için bir umut inşa etmek, yeni bir hikaye yazmak amacıyla ileriye çıkmış cesur insanları saygı ve hürmetle selamlıyorum. Gelinen noktanın önümüzdeki zaman diliminde daha doğru yorumlanacağını düşünüyorum. İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum. (Kongre hassasiyeti nedeniyle ertelenmiş bir karardır).” Haber Merkezi

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