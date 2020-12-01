5 bin KHK’lının yerini 100 ithalle mi dolduracaksınız?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine ilişkin görüşmeler sırasında faaliyetleri hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 yılında en az 100 üst düzey araştırmacının Türkiye’ye getirileceğini söyledi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, araştırmacıları ‘ithal’ ifadesiyle niteleyen CHP’li Erdoğan Toprak, “KHK’larla üniversitelerden 5 binin üzerinde bilim insanı ihraç edilirken, yüzlerce bilim insanı ve akademik kadro, binlerce kayıtlı öğrencinin gelecekleri yok edilirken 100 ithal bilim insanına umut bağlayıp, yerli-milli bilimden söz etmek öngörüsüzlükten öte bir şey değildir” dedi.

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