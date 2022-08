6’lı masa milletin masası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Altı lider, altı parti bir araya gelip devleti bütün kurumlarıyla adalet üzerine, her düşünceye, her inanca ve her kimliğe saygı duyarak yeniden inşa etmek zorundayız.” dedi.

Kılıçdaroğlu, HaberTürk TV’de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu, devleti adalet ve liyakat üzerine yeniden inşa edeceklerini belirterek şunları kaydetti: “Tepeye oturacak kişi, aynı zamanda liderlerle beraber hareket edecek kişi olmalıdır. Altılı masa millet masasıdır. Sıradan bir masa değildir. Milletin hangi kesimine sorarsanız sorun, kendisini temsil eden bir kişiyi o masada görüyor. Bir kişinin, bir partinin, devleti tek başına yönetme süreci bitmiştir bu aşamada. Altı lider, altı parti bir araya gelip, devleti bütün kurumlarıyla adalet üzerine, her düşünceye, her inanca ve her kimliğe saygı duyarak yeniden inşa etmek zorundayız.” AA

