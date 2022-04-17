CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek istiyoruz. Artık haksızlıklardan bıktık. Adaletsizliklerden bıktık” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Demokrasiyi Güçlendirme Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İftar sonrası konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Ramazan ayındayız. Manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir aydayız. Eğer adalet dediğimiz kavramı içselleştirmişsek, adaletin ne kadar yüce bir kavram olduğunu biliyorsak, devletin dini adalet ise adalet bu ülkeye gelinceye kadar adaleti sağlayıncaya kadar her bir vatandaşımızın teker teker sorumluluğu var” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Adaleti bu topraklardan kaldıran ya da adaleti aksatan ya da adaletin gelmemesi için mücadele eden siyasal iktidara demokratik yollarla tepkimizi ortaya koyacağız.”

Sofraların bereketi kaçtı

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek istiyoruz. Gerçek anlamda özgürlüğü getirmek istiyoruz. Artık haksızlıklardan bıktık. Adaletsizliklerden bıktık. Sofraların bereketi kaçtı. Yapılan yardımlar bile ne inancımıza ne kültürümüze uygun bir şekilde yapılıyor. Yoksula yardım oy gerekçesiyle yapılıyorsa, o yardım yardım olmaktan çıkmıştır. Eğer sağ elin verdiğini sol el görmeyecekse, yardımı o felsefeyle yapmıyorsanız o bir yardım değildir. Siyaset kurumun sorumlulukları var. Siyaset kurumu sorumluluğu ahlaki temeller üzerine ve adalet ilkeleri üzerine yerine getirmelidir. Eğer siz adaletten uzaklaşmışsanız, sizi eleştiren kişiye tahammül edemeyip onu hemen yaka paça tutukluyorsanız o ülkede adalet yoktur.”

Haber Merkezi