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19 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

AKP, iddialarıyla sınandı ve hepsini kaybetti

18 Ağustos 2022, Perşembe 23:03
Demokrat Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, “2002 seçimlerindeki beyanlarının, kuruluş sürecindeki iddialarının ve tabii ki bugüne dek söylediklerinin tamamını bir sınama kabul edersek, AKP kadroları ve Genel Başkanı, iddialarıyla sınanmış ve kaybetmiştir. Aslında, 2002 Seçim Beyannameleri bile AKP’den davacıdır!” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Demokrat Parti (DP) Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, “AKP yalannameleri” adını verdiği 21 yıllık icraatları eleştirerek, “2002 seçimlerindeki beyanlarının, kuruluş sürecindeki iddialarının ve tabii ki bugüne dek söylediklerinin tamamını bir sınama kabul edersek, AKP kadroları ve Genel Başkanı, iddialarıyla sınanmış ve kaybetmiştir. Aslında, 2002 Seçim Beyannameleri bile AKP’den davacıdır! 2002 Seçim Beyannamesi’nden bugüne baktığımızda bir beyan değil, yalan olduğu aşikar olan iddialarıdır” dedi.

2001 ekonomik krizini odağa alarak bir ekonomik eleştiri ile iddialarına başlayan AKP’nin, parti beyannamelerinde ve Erdoğan’ın konuşmalarında “Krizin sorumlusu halkımız değildir. Krizin sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir” dediğini hatırlatan Çevik, “Ancak bugün gelinen noktada kriz için bazen lobileri ve dış güçleri, küresel olan ama etkisini nedense en çok Türkiye’nin yaşadığı arz şokunu bazen de utanmadan muhalafeti gerekçe gösteriyorlar. İddialarıyla sınandılar ve kaybettiler. AKP yine bu beyannamede ‘parti çıkarlarını ülke çıkarlarına üst tutan değil, ülke çıkarlarını önde tutan bir ‘pozitif siyaset’ takip edeceğiz’ demişti. Bu iddia da ilk geldikleri andan itibaren yaptıkları ile sınanıp kaybetmiş bir iddia olarak tarihte yerini almıştır” şeklinde konuştu.

“BİR KİŞİNİN DIŞINDAKİ HERKESİN RIZASI ÖNEMSİZ HALE GELDİ”  

Bugün gelinen noktada bırakın “çoğunlukçu” anlayışı, bir “rıza rejimi” olan demokrasiden dahi uzak biçimde, bir kişinin dışındaki herkesin rızasının önemsiz hale geldiğini ifade eden Çevik, “Meclisin elinden bütçe yapma hakkının alınması ve Sayıştay’ın denetim kabiliyetinin nasıl budandığını buna örnek olarak görebiliriz. Kamu İhale Kanunu’nu 192 kez değiştirdiler. 2002’de ‘rekabetçi piyasa’ diyen AKP, bu rekabeti Kamu İhale Kanunu’nu 192 kez değiştirerek kendi lehine çevirmiştir. Maalesef Türkiye medyadan ekonomiye, spordan siyasete kadar ‘tekelleşme’yi en ağır şekilde yaşıyor” diye konuştu.

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