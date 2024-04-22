Böyle giderse erken seçim yakın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV’de yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programında konuştu.

Özel, “31 Mart seçimlerin sonuçlarından dolayı ben bir erken seçim tartışması başlatmayacağım dedim. Şimdi emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse ben de haydi derdim. Böyle giderlerse yakın. Biz bunun bir yerel seçim olduğunu unutmuyoruz. Millet sizi birinci parti olmanızı istiyoruz dedi. Sen kibrini göstermeyi sürdürürsen, millet erken seçim de ister. İnsanların cebinde parası yok. İnsanların ‘bunlarla olmuyor’ demesi erken seçim çağrısından çok daha etkilidir. Ben bir erken seçim çağrısı yapmayacağım. Ama milletimize kulak vermeye devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi