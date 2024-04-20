Otoriterliği birlik olarak yendik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yabancı basın mensuplarıyla yaptığı basın toplantısında son mahalli seçimlerle ilgili bir değerlendirme yaptı.

İmamoğlu özetle şunları söyledi: “Bu seçimler, son yıllarda dünyayı sarmalayan, dünyaya bir tedirginlik çağı yaşatan popülist otoriter dalganın nasıl geriletileceği konusunda tüm demokratik hareketlere ilham kaynağı olmalıdır. Bu seçimler, otoriterlik karşısında toplumun demokratik müdahalesi konusunda önemli veriler sunmaktadır. Türkiye’de demokrasi arzusu, demokrasi içinde yaşama beklentisi otoriter dayatmacılıktan daha güçlü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının demokrasi ile ilgili deneyimleri eski ve köklüdür.

YENİ BİR DEMOKRATİK UYANIŞA İHTİYAÇ VAR

Tüm dünyada bir tedirginlik çağı ve eşi görülmemiş bir küresel eşitsizlik yaşıyoruz. Göçmen sorununu dışarıya ihale eden Avrupa bunun bir göstergesidir. Gazze’de çoğu çocuk, on binlerce masumun ahlak dışı ve gayrı meşru katline seyirci kalan Batı, bunun bir göstergesidir. Bu eşitsizlikten çıkışa, tedirginlik çağını bitirecek yeni bir demokratik uyanışa ihtiyaç var. Rekabetçi otoriter ve tam otoriter rejimlere karşı demokratik hareketlerin birbiri ile ittifak ve iletişim içinde işbirliği yapmaları gerekiyor. Bunu yaparken eski bazı ön kabullerimizden, eski kavramlarımızdan uzaklaşmamız gerekebilir. Yeni dönemin demokratik mücadelesini beraber kurmamız gerekiyor.”

Haber Merkezi