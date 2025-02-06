Ateşkes işgal için yapıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD’ye yaptığı ziyarete ve ziyarette ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalara ilişkin konuştu.

Erbakan, “Ateşkes, Gazzelilerin gözyaşı dinsin diye değil, Amerikan işgali başlasın diye yapılmıştır. Trump’ın açıklamaları gerçeği açık şekilde ortaya koymaktadır. İsrail rehinelerini geri aldıktan sonra savaş ve işgal acımasız bir şekilde tekrardan devam edecek, asırlardır yürüttükleri büyük İsrail planı sürdürülmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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