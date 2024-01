Babacan: İsrail artık soykırım şüphelisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Adalet Divanı’nın ara kararıyla İsrail artık bir ‘soykırım şüphelisi’ haline geldi. Mandela’nın mirasını yaşatan Güney Afrikalı hukukçuları tebrik ederim.” ifadelerini kullandı.

Babacan, Gazze’de insanların ölmeye devam ettiğini, 25 binden fazla insan katledildiğini bunun 10 binden fazlasının çocuk olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı, diplomatik, siyasi yolları daha fazla kullanmak için, Gazzelilerin sesi olmak için, bu drama son verdirmek için, ‘Van minüt’ demek için ne bekliyorsunuz?” diye sordu. Yalova’da düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in her on dakikada bir çocuk öldürdüğüne dikkat çeken Babacan,”Bakın ben bu kürsüde konuşmaya başladığımdan beri en az iki Gazzeli çocuk daha öldürüldü. Her on dakikada, bir çocuk ölüyor. Tam bu sefer, bugün “van minüt” daha da kıymetli. Yoksa, bir olup, birlik olup halkı unuttuğunuz iktidar ortaklarınız, size kendinizi, kendi geçmişinizi de mi unutturdu?” diye konuştu.

Yalova - Recep Bozdağ