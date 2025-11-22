Bahçeli, Silivri ile İmralı’yı kıyasladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt’a Terörsüz Türkiye süreci ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci ve TBMM’deki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun olası İmralı ziyaretine ilişkin şunları kaydetti: “Türkiye terörle mücadelede büyük başarılar elde etti. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı’nın iç cephenin önemine yönelik açıklamalarıyla beraber terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkarılması için böyle bir adım attık. Gelinen aşama olumludur. Şimdi tartışma İmralı’ya gidilmesi meselesi. Bu meselenin önemli muhataplarından biri Abdullah Öcalan’dır. Onun da dinlenmesi zorunludur. Böylece hedefimize yönelik önemli bir eşik aşılacaktır. Şimdiye kadar Öcalan’ın açıklaması, PKK’nın feshedilmesi, silahların yakılması gibi önemli eşikler aşıldı. Gelinen aşama olumludur.” Ankara - Anka

