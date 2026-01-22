Bayrak provokasyonuna tepkiler sürüyor - Gültekin Uysal: Lânetliyoruz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Nusaybin’de Türk bayrağının indirilmesine tepki gösterdi.

Bayrağımıza sınır kapısındaki saldırıyla ilgili MSB'den açıklama Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mardin’in Nusaybin ilçesinde Türk Milletinin, aziz milletimizin namusu, onuru, egemenliğinin ve bağımsızlığının nişanesi bayrağımıza yönelik saldırıyı, uyarılarımıza rağmen bu saldırıya cesaret veren her söylemi ve elbette saldırgan hainleri lanetliyoruz. Ay yıldızlı al bayrağı bu vatana otağ eden şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkacak, bu saldırının hesabını millet olarak soracağız” dedi. Saldırıya soruşturma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, DEM Parti’nin Suriye sınırında bulunan Mardin’in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirdiği grup toplantısı esnasında bir grup kişinin sınır hattında dikili Türk bayrağını indirmesi olayına ilişkin ‘provokasyon’ açıklamasında bulunarak söz konusu kişiler hakkında soruşturma açıldığını belirtti. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. AA

