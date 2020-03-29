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29 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Bilanço ağırlaşıyor

29 Mart 2020, Pazar
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı açıklamada sağlık sistemimizi güçlendirecek önerilerde bulundu.

Korona virüs bilançosunun her geçen saat daha da ağırlaştığına dikkat çeken Uysal, hükümetin sağlık politikalarını da eleştirerek çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaştı. Sağlık sistemimizi yaralayan yanlış politik kararların meydana getirdiği sağlık hizmetlerindeki aksaklıların vakit geçirmeksizin giderilmesinin mecburiyet haline geldiğini ifade eden Uysal, “Bugün Türkiye’mizde Hıfzısıhha enstitüsünü kapatmanın, askeri hastanelerin kapatılmasının, devlet hastanelerinin kapatılıp şehir hastanelerine taşınmasının sebep olduğu eksiklikleri acı bir şekilde hissediyoruz. İnsan hayatı bizler için çok değerlidir. Kapatılan bu kurumların derhal açılmasını ve sağlık seferberliği başlatılmasını istiyoruz” dedi. Toplu halde yaşanan alanlardan birisi olan askeri kışlalarda, hastalığın yayılması riskinin en üst düzeyde olduğunu bildiren Gültekin Uysal, “Askeri tababetin (askeri tıp fakülteleri, sağlık MYO ve askeri hastaneler sistemi) kaldırılmış olması, bu riski daha da artırmaktadır. Olağanüstü hallerde sağlık sisteminin tamamlayıcısı olan askeri hastanelerin bir an önce açılması gerekmektedir” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz

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