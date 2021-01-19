Demokrasi mücadelesinin bedelini Demokratlar ödedi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Mahir Ünal’ın Demirel hakkındaki sözlerini eleştirerek, demokrasi mücadelesinin bedelini Demokratların ödediğine dikkat çekti.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın AKP Yozgat 7. Olağan İl Kongresi’nde 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel hakkında sarf ettiği sözlere sert cevap verdi. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal, “Demokraside küme düşmüş, hukuksuzlukta zirve yapmış bir yere getirdiniz Türkiye’yi! Söz bitmiş şimdi beyhude çabayla yerim dar diye lâf üretmeyin! Cumhurbaşkanımız, liderimiz Süleyman Demirel’in demokrasi mücadelesi, bu mühtedi demokratların mücadelesi gibi, 3 günlük zindan mazisinden ibaret değil, bedeli Yassıada’da, İmralı’da idam sehpalarında, Hamzakoy’da, Zincirbozan’da ödene ödene gelmiş bir mücadeledir!” ifadelerini kullandı.

Hesabını bir gün millete verecekler

“Yeri gelmiş Faruk Gürlerleri gümlete gümlete, yeri gelmiş ABD üstlerini kapata kapata cesaretle irade koyarak demokrasinin, millî iradenin hakkını vererek 2002’den önce yok varsaydığınız bu ülke bugüne geldi” diyen Uysal, “Şimdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tevil götürmez bir zırvalık kabilinden lâfazanlıkla ülkenin yuvarlandığı çukuru zihin bulandırarak örtme çaresizliğini dışa vurmuş. AKP önce FETÖ ile işbirliği içinde ‘devleti ele geçireceğiz’ diyerek devleti çökertmenin hesabını versin! AKP, yıkım mühendisliği ile TC Devletini getirdikleri yerin hesabını bir gün elbet bu millete verecektir!” dedi.

***

Demirel size çok ağır gelir

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise attığı tweetlerde, “Hayırdır! Ak Partili arkadaşlar, Sayın Süleyman Demirel düşmanlığı nereden çıktı? Anlaşılan deniz bitti, eski defterleri karıştırarak günü kurtarmaya çalışıyorsunuz? Yakışmıyor, rahmetli olmuş insanlarla uğraşmanız. Demirel size çok ağır gelir. Ak Partili @mahirunal, Rahmetli Sayın Süleyman Demirel’i örnek göstererek uydurma bir yalanla, Sayın Cumhurbaşkanı @RTErdogan’a sahip çıkma gayretin beyhude olmuş. Süleyman Demirel üzerinden çirkin yalan yakışmamış. Demirel, darbe mağduru ve darbelerin düşmanıdır. Ayıp ettin! Yazık gerçekten çok yazık” dedi.

***

#ÖzürDileMahirÜnal

Demokrat Parti Gençlik Kolları ise #özürdilemahirünal hashtagi ile attığı tweetlerle AKP Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a tepkilerini dile getirdi. DP Gençlik kollarından yapılan açıklamada ise, “AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel ile ilgili partisinin il kongresinde ‘vesayet sigortası’ tabirini kullanmıştır. Hayatı boyunca darbelerle mücadele etmiş büyük devlet adamı Sayın Süleyman Demirel ile ilgili bu yanlış ifadeyi kınıyor bir an evvel düzeltilmesini ve Rahmetli Cumhurbaşkanımızdan özür dilenmesini bekliyoruz” denildi.