"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Demokrasi mücadelesinin bedelini Demokratlar ödedi

19 Ocak 2021, Salı
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Mahir Ünal’ın Demirel hakkındaki sözlerini eleştirerek, demokrasi mücadelesinin bedelini Demokratların ödediğine dikkat çekti.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın AKP Yozgat 7. Olağan İl Kongresi’nde 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel hakkında sarf ettiği sözlere sert cevap verdi. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal, “Demokraside küme düşmüş, hukuksuzlukta zirve yapmış bir yere getirdiniz Türkiye’yi! Söz bitmiş şimdi beyhude çabayla yerim dar diye lâf üretmeyin! Cumhurbaşkanımız, liderimiz Süleyman Demirel’in demokrasi mücadelesi, bu mühtedi demokratların mücadelesi gibi, 3 günlük zindan mazisinden ibaret değil, bedeli Yassıada’da, İmralı’da idam sehpalarında, Hamzakoy’da, Zincirbozan’da ödene ödene gelmiş bir mücadeledir!” ifadelerini kullandı.  

Hesabını bir gün millete verecekler

“Yeri gelmiş Faruk Gürlerleri gümlete gümlete, yeri gelmiş ABD üstlerini kapata kapata cesaretle irade koyarak demokrasinin, millî iradenin hakkını vererek 2002’den önce yok varsaydığınız bu ülke bugüne geldi” diyen Uysal, “Şimdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tevil götürmez bir zırvalık kabilinden lâfazanlıkla ülkenin yuvarlandığı çukuru zihin bulandırarak örtme çaresizliğini dışa vurmuş. AKP önce FETÖ ile işbirliği içinde ‘devleti ele geçireceğiz’ diyerek devleti çökertmenin hesabını versin! AKP, yıkım mühendisliği ile TC Devletini getirdikleri yerin hesabını bir gün elbet bu millete verecektir!” dedi. 

***

Demirel size çok ağır gelir

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise attığı tweetlerde, “Hayırdır! Ak Partili arkadaşlar, Sayın Süleyman Demirel düşmanlığı nereden çıktı? Anlaşılan deniz bitti, eski defterleri karıştırarak günü kurtarmaya çalışıyorsunuz? Yakışmıyor, rahmetli olmuş insanlarla uğraşmanız. Demirel size çok ağır gelir. Ak Partili @mahirunal, Rahmetli Sayın Süleyman Demirel’i örnek göstererek uydurma bir yalanla, Sayın Cumhurbaşkanı @RTErdogan’a sahip çıkma gayretin beyhude olmuş. Süleyman Demirel üzerinden çirkin yalan yakışmamış. Demirel, darbe mağduru ve darbelerin düşmanıdır. Ayıp ettin! Yazık gerçekten çok yazık” dedi.

***

#ÖzürDileMahirÜnal

Demokrat Parti Gençlik Kolları ise #özürdilemahirünal hashtagi ile attığı tweetlerle AKP Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a tepkilerini dile getirdi. DP Gençlik kollarından yapılan açıklamada ise, “AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel ile ilgili partisinin il kongresinde ‘vesayet sigortası’ tabirini kullanmıştır. Hayatı boyunca darbelerle mücadele etmiş büyük devlet adamı Sayın Süleyman Demirel ile ilgili bu yanlış ifadeyi kınıyor bir an evvel düzeltilmesini ve Rahmetli Cumhurbaşkanımızdan özür dilenmesini bekliyoruz” denildi.

Gültekin Uysal'dan Mahir Ünal'a cevap

 

 

Okunma Sayısı: 355
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de '20 Ocak' alarmı!

    Dünya genelinde son 24 saatte yaşananlar

    Malezya örnek olsun: Yolsuzluğu hukukla yendi

    Demokrasi mücadelesinin bedelini Demokratlar ödedi

    Koca: Huzurevleri ve bakımevlerindekilerin aşılanmasına başlanacak

    İşsizlik fonu işverene çalıştı

    DSÖ Genel Direktörü: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde

    Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 862 vaka ve 164 vefat gözlemlendi

    Rus muhalif Navalnıy hakkında tutukluluk kararı

    ABD Kongre binası yerleşkesine giriş çıkışlar durduruldu

    Çin zulmüne dur de!

    İspanya Başbakanı Sanchez'den Türkiye açıklaması

    İslâm barış ve kardeşlik dinidir

    AKP’ye zorla üye yapıyorlar

    Yüzde 95 hak ihlâli

    Kartepe'de kaybolan doktordan üzücü haber

    2021 sınav takvimi açıklandı

    800 bini aşkın sağlık çalışanı Kovid-19 aşısı yaptırdı

    'Telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol için 112'yi arıyorlar'
    📷

    Sular altında hayat!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat istismarıyla AKP’nin geldiği nokta
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Üzülmek yetmez, düşünmek gerekir...
    Osman ZENGİN

    Bunlaar, dağa taşa korkuyu sindirdiler!
    Faruk ÇAKIR

    Şimdi ne oldu?
    Cevher İLHAN

    Aşı muamması…
    Risale-i Nur'dan

    Kar ve soğuğun yüzlerce hikmeti var
    Genel

    Demokrasi mücadelesinin bedelini Demokratlar ödedi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meclisi işgal provası
    Genel

    Malezya örnek olsun: Yolsuzluğu hukukla yendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.