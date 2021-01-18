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18 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Gültekin Uysal'dan Mahir Ünal'a cevap

18 Ocak 2021, Pazartesi 13:05
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKPGenel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın AKP Yozgat 7. Olağan İl Kongresi'nde 9.Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel hakkında sarf ettiği sözlere sert cevap verdi. Gültekin Uysal, “Demirel’in demokrasi mücadelesi, bu mühtedi demokratların mücadelesi gibi, 3 günlük zindan mazisinden ibaret değil” dedi.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal, “Demokraside küme düşmüş, hukuksuzlukta zirve yapmış bir yere getirdiniz Türkiye’yi! Söz bitmiş şimdi beyhude çabayla yerim dar diye laf üretmeyin! Cumhurbaşkanımız, liderimiz Süleyman Demirel’in demokrasi mücadelesi, bu mühtedi demokratların mücadelesi gibi, 3 günlük zindan mazisinden ibaret değil, bedeli Yassıada’da, İmralı’da idam sehpalarında, Hamzakoy’da, Zincirbozan’da ödene ödene gelmiş bir mücadeledir!” dedi. 

“Yeri gelmiş Faruk Gürlerleri gümlete gümlete, yeri gelmiş ABD üstlerini kapata kapata cesaretle irade koyarak demokrasinin, milli iradenin hakkını vererek 2002’den önce yok varsaydığınız bu ülke bugüne geldi” diyen Uysal, “Şimdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tevil götürmez bir zırvalık kabilinden lafazanlıkla ülkenin yuvarlandığı çukuru zihin bulandırarak örtme çaresizliğini dışa vurmuş. AKP önce FETÖ ile işbirliği içinde ‘devleti ele geçireceğiz’ diyerek devleti çökertmenin hesabını versin! AKP, yıkım mühendisliği ile TC Devletini getirdikleri yerin hesabını bir gün elbet bu millete verecektir!” dedi. 

ENGİNYURT: “DEMİREL SİZE ÇOK AĞIR GELİR” 

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise attığı twitlerde “Demirel size çok ağır gelir. Süleyman Demirel üzerinden çirkin yalan yakışmamış” açıklamasında bulundu. 

Enginyurt şunları söyledi: “Hayırdır! Ak Partili arkadaşlar, Sayın Süleyman Demirel düşmanlığı nereden çıktı? Anlaşılan deniz bitti, eski defterleri karıştırarak günü kurtarmaya çalışıyorsunuz? Yakışmıyor, rahmetli olmuş insanlarla uğraşmanız. Demirel size çok ağır gelir. Ak Partili @mahirunal, Rahmetli Sayın Süleyman Demirel'i örnek göstererek uydurma bir yalanla, Sayın Cumhurbaşkanı @RTErdogan’a sahip çıkma gayretin beyhude olmuş. Süleyman Demirel üzerinden çirkin yalan yakışmamış. Demirel, darbe mağduru ve darbelerin düşmanıdır. Ayıp ettin! Rahmetli Menderes, Demirel, Erbakan, Ecevit, Türkeş bu ülkeye fabrikalar, barajlar köprüler yaptı. Ne varsa satanlar, eski Türkiye diye karalamaya çalışıyor ya! Yazık gerçekten çok yazık.” 

#ÖZÜRDİLEMAHİRÜNAL   

Demokrat Parti Gençlik Kolları ise #özürdilemahirünal hashtagi ile attığı twitlerle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a tepkilerini dile getirdi. DP Gençlik kollarından yapılan açıklamada ise, “AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel ile ilgili partisinin il kongresinde ‘vesayet sigortası’ tabirini kullanmıştır. Hayatı boyunca darbelerle mücadele etmiş büyük devlet adamı Sayın Süleyman

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