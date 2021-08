Devlet, adalet ve liyakatle yönetilmeli

Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgili, “O hep adaleti savunmuştur. Devletin adaletle, liyakatle yönetilmesi gerektiğini söylemiş ve bunu dillendirmiştir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Hacı Bektaş-ı Veli faaliyetinde konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında, “Sevgili gönül dostları… Hacı Bektaş-ı Veli bu topraklarda yaşayıp, anlayana çok şey söyledi. O dedi ki, ‘En büyük keramet, çalışmaktır.’ O dedi ki, ‘Adalet her işte hakkı bilmektir.’ O dedi ki, ‘Arifler, hem arıdır hem arıtıcı.’ O dedi ki, ‘En yüce servet, ilimdir.’ O dedi ki, ‘Kibrin aslı şeytan, tevazunun aslı rahmandır.’ O dedi ki, ‘Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu’. O dedi ki, ‘Çalışmadan geçinenler bizden değildir.’ O dedi ki, ‘Âlimin uykusu, cahilin ibadetinden üstündür.’ O dedi ki, ‘Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını gör.’ O dedi ki, ‘Dini, dili rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. İyiler her an iyidir.’ Gönül dostları, sevgili dostlar, çağlar ötesinden onun söyledikleri bugün kâinatın evrensel kurallarına dönüşmüş durumda. O elinde kılıç değil, aydınlanmanın meşalesini taşımıştır. Yaşamı boyunca hep hakkı ve adaleti savunmuştur” ifadelerini kullandı.

Perişanlığı yaşıyoruz

“Sevgili dostlar, o hep adaleti savunmuştur” diyen Kılıçdaroğlu, şu şekilde devam etti: “Devletin adaletle, liyakatle yönetilmesi gerektiğini söylemiş ve bunu dillendirmiştir. Hacı Bektaş-ı Veli’ye göre, insan iyilikte yarışmalı, haksızlığa karşı direnmeli, adaletten sapmamalı ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemelidir. Hünkâr böyle söylüyor, ama bugün dünyada yaşadığımız acı ve gerçekten de acı gerçekler var. Bugün dünyada savaş alanlarının açlık ve kıtlık yaşayan bölgelerin büyük bir bölümü, İslâm ülkeleri. İslâm ülkelerinde acı var, kan var, gözyaşı var. Yerinden yurdundan edilen, ülkelerinde göç etmek zorunda olan Müslümanlar var. Afganistan’da yaşananlar sadece bizi değil, tüm dünyayı endişelendiriyor. Demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık toplumsal eşitlik, adalet gibi alanlarda temel alanlarda Müslüman ülkeler gerçekten de perişanlığı yaşıyor. Dileriz yaşanan acı, dökülen kanlar son bulur. İslam dünyasında huzur ve adalet gelir. Adalet ve huzur kazanmış olur.”

İstanbul - Anka