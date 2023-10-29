Devlet hukuka uygun hareket etmeli

Saadet Partisi’nin KHK mağdurlarının sorunlarıyla ilgili verdiği araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin getirdiği grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “Beraat etmiş, hakkında herhangi bir mahkeme kararı ya da soruşturma olmayan ya da soruşturmalardan takipsizlik kararı almış olan insanların mağduriyetlerinin hâlâ devam ediyor olmasını neyle izah edeceğiz? Devlet hukukun verdiği kararlara uygun olarak hareket etmeli, asla ve asla idari kanaatler hukukun önüne geçirilerek bu süreç zehirlenmemelidir” dedi. OHAL KHK’larının sonuçlarının gelecek yıllarda daha fazla hissedilecek travmatik sonuçlar meydana getireceğini İfade eden Bülent Kaya, “Yanlışlar silsilesinin Bağdat’tan değil AİHM’den dönmüş olması bu sürecin üzüntü veren tarafı. Görünen köyün kılavuz istemeyeceği daha baştan belliydi. Sorunlar yumağının adeta geri dönülmez şekilde bu kadar uzayabileceğini her halde süreci yönetenler de tahmin etmiyordu. Hukuk yollarının tıkalı olması, OHAL komisyonu ve Avrupa Birliği’ne bir iç hukuk yolu görüntüsü verilmesi, yargı reformuna ilişkin beklentilerin devlete karşı işlenen suçun kapsam dışı bırakılmasıyla beklentilerin boşa çıkması hayalleri başka bahara bıraktı” dedi.

Ankara - Recep Bozdağ