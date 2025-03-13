Erdoğan: 4 bin liraya çıkarttık daha ne olacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasının ardından, gazetecilerin sorduğu sorulara cevap verdi.

Bayram ikramiyesinde de hayal kırıklığı Bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan’a emekli ikramiyesinde değişiklik olup olmayacağını sordu. Erdoğan, emekli ikramiyesinin yeterli olduğunu belirterek “Daha ne olacak. 3 binden 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak? Beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsunuz” dedi. Haber Merkezi

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