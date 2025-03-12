Bayram ikramiyesinde de hayal kırıklığı

Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Emekliler tepkili.

AKP Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan 18 maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığına sundu. 16.5 milyon civarında emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerindeki artış da yasa teklifinde yer aldı. Yapılan düzenlemeye göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 3’er bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye yükseltilecek.

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Lükse, şatafata var, emekliye yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, emeklinin fitreye, Ramazan kolisine, ucuz ekmek kuyruğuna mahkum edildiğini kaydetti. Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beşli çeteye gelince var. Faiz lobilerine gelince var. Yandaş şirketlere, ballı ihalelere gelince var. Lükse, israfa, şatafata gelince var. Emekliye gelince yok! Emekliyi fitreye, Ramazan kolisine, ucuz ekmek kuyruğuna mahkum edenler; bir gün emekli olmayacaklarını mı zannediyorlar? Bu mudur vefa? Bu mudur adalet? Bu mudur hakkaniyet?” diye sordu.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA