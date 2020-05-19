Erdoğan, hâkim ve savcılara ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “23. Dönem Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni”ne video konferansla katıldı.

''Hakim-Savcı anayasa kanunlar ve mevzuata göre görevini icra eder. Ama asıl murakıpları kendi vicdanlarıdır.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerden vicdanınızı ve imzanızı asla hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “İnşallah Meclis’in yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncesinde ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Hâkim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Mahkeme salonlarında ve adliye binalarında yazan ‘Adalet mülkün temelidir’ sözü daima rehberiniz olmalıdır.” dedi.

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