Gazze konusunda acziyet itirafı

Hamas’ın 7 Ekim saldırıları sonrası Gazze’de katliama girişen İsrail’e Türkiye’den yapılan sevkiyatlara ilişkin tartışma sürüyor.

Muhalefetin İsrail’e çelik, çimento, gıda, silah parçalarının yanı sıra dikenli tel satılmasına yönelik eleştirileri ve iktidar kanadının sessizliği devam ederken MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk’ün İsrail açıklaması gündem oldu. Gazete Duvar’ın haberine göre, “İçimiz kan ağlıyor. Elimizde gücümüz olsa vallahi gider İsrail’e müdahale ederiz. Vallahi ederiz. Ama gücümüz yok” ifadelerini kullanan MHP’li Şanlıtürk, şöyle devam etti: “Maalesef elimizden çok fazla kınamaktan öte bir şey gelmiyor. Ama Cumhurbaşkanımızın söylediği güzel sözler var. Genel başkanımız da diyor ki: Mahşere kalmadan İsrail boğulacak” dedi. Haber Merkezi

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