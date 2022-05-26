‘Geçinemiyorum’ diyenler ‘şükürsüz’ ilan ediliyor

İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çulhaoğlu, “Ülkemiz ekonomiden tarıma, eğitimden dış politikaya ve güvenliğe, çarşı-pazar yangınına kadar her alanda sayısız dertle boğuşurken halkından kopanlar zevk-i sefa içerisinde günlerini gün etmektedir. Bunlar yetmezmiş gibi milletimiz, üstüne bir de iktidarın kendi beceriksizliğini gizlemek için suni olarak oluşturmaya çalıştığı kutuplaştırmaya, baskıya, korkuya dayalı bir siyasi iklimle yaşamak zorunda kalıyor. Sadece bunlar da değil. Liyakatsiz atamalarla, saçma sapan açıklamalarla akıl dışı kararlarla, haksızlıklar ve nobran tavırlarla karşılaşıyor milletimiz. ‘Yiyecek ekmeğim yok’ diyenlere, ‘nankör’, ‘Girdi maliyetleri yüzünden tarlamı ekemiyorum’ diyenlerin ‘yalancı’, ‘Geçinemiyorum’ diyenlerin de ‘şükürsüz’ ilan edildiği günlerden geçmekteyiz” dedi.

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