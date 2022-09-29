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29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Hedefimiz açık farkla kazanmak - 6’lı masa Türkiye masasıdır

29 Eylül 2022, Perşembe 17:00
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Hedefimiz Cumhurbaşkanlığı seçimini açık farkla kazanmak. Açık farkla kazanmazsak seçimi aynı İstanbul’da olduğu gibi, farklı şeyler denemek isteyecekler” dedi.

Babacan, Fox Tv’deki ‘Çalar Saat’ programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı adayı için isimler üzerinden yapılan tartışmaların doğru olmadığını belirten Babacan, “Geçiş süreci üzerinden anlaşma olmadan, ortak aday konusunda isim belirtmek doğru değil. Biz adayın ismini seçime kısa bir süre kala açıklama tarafındayız. Her partinin kendine göre bir adayı vardır. Bu da normal bir şeydir. Her parti doğal olarak kendi liderini Cumhurbaşkanı olmak görmek ister. Anketler önemli ama her şey değil. Hedefimiz Cumhurbaşkanlığı seçimini açık farkla kazanmak. Açık farkla kazanmazsak seçimi aynı İstanbul’da olduğu gibi, farklı şeyler denemek isteyecekler” diye konuştu.

6’LI MASA TÜRKİYE MASASIDIR

Babacan şunları da kaydetti: “6’lı masa Türkiye’deki kutuplaştırmaya, ötekileştirmeye karşı oluşturulmuş bir cevaptır. 6’lı masanın ruhunda mutakabat var. 6’lı masadaki liderlerin tamamı ortak noktada buluşuyor. 50+1 almak istiyorsak birlikte çalışmak zorundayız. 6’lı masa bir Türkiye masasıdır. Hedefimiz parlementer sistemdir. Temel politika anlamında müşterek çalışmaya önem veriyoruz. Bunları diğer genel başkanlarla paylaştım. Ortak aday olacak kişi kendi partisinin değil, 6 partinin adayı olacak, ve tüm politikasını bu 6 partinin çizdiği şekilde hayata geçirecek. Sadece kendi partinin politikası ile ortak aday olamaz. O zaman her parti kendi adayını çıkarsın.”

Haber Merkezi

 

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