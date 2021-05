İktidar bu yangını sadece seyrediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Nisan ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi.

Ağbaba’nın açıklaması şöyle: “Türkiye, Mayıs 2019 tarihinden bugüne en yüksek enflasyon rakamlarını gördü. Ayrıca son bir buçuk yıldır da enflasyon oranımız çift hanelere demir atmış vaziyette. Yine Türkiye’de son 18 aydır her ay düzenli olarak enflasyon artmaktadır. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki bu enflasyon oranları TÜİK tarafından ayarlanmış veriler. Pazarda, markette, manavda halkın enflasyonu yüzde 30’lar seviyesini görmüş durumda. Enflasyon yangını artık her ay değil her gün her saat büyürken, iktidar bu yangını sadece seyretmektedir.”