"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İktidar miadını tamamlamıştır

06 Nisan 2025, Pazar
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gözaltı ve tutuklamalar nedeniyle iktidarı eleştirdi.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle: “Tümüyle yasal bir zeminde, kişisel hak ve özgürlükler çerçevesinde fikirlerini beyan edenleri, paylaşımda bulunanları, gösteriye katılanları, boykot etme hakkını kullananları korkutmayı; süper hızla gözaltına almayı, tutuklamayı, hapse atmayı, tehdit etmeyi kendine hak gören iktidar; miadını tamamlamıştır. Bunlar, çaresiz ve zavallı bir avuç insanın koltuklarını korumak için yaptıkları son çırpınışlardır. Bu anlayış, iktidarını kaybetmemek adına her şeyi mübah görür.”

İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 814
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    6.4.2025 10:49:30

    O nedenle 'denize düşen yılana sarılır,misali bebe katili,vatan haini,cani,katil ve kalleş örgütün başına 'hayat hakkı,diyerek af çıkartmak ve ,milletin seçtiği milletvekilleirnin sesini kıstıkları,emem basma tulumbası mesabesine düşürdükleri vekillerden daha çok TBMM'de konuşsun,ihanet,hıyanetliğini ballandıra ballandıra anlatsın diye söz vermeyi açıkladılar. Düne kadar ismini söyleyenlare dahi hain damgasını vuranların o hainlerden iktidarda kalmak için medet ummaları ibretlik bir haldir.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Böyle mi olmalıydı?

AKP Kıbrıs’ı da gözden çıkardı

Trump ne demek istedi?

İktidar ipe un seriyor

Gençleri tahliye edin

Avrupa, ‘beyin göçü’ bekliyor

Gişelerdeki kazalara ilişkin uzmanlardan açıklama

Gazze'de soykırım aralıksız sürerken İsrail, vergileri çalıyor, yardımlara izin vermiyor; yaşlı, kadın ve çocukları özellikle hedef alıyor!

Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı 3645'e, yaralı sayısı da 5017'ye yükseldi

MEB: 'Yaz tatili erkene çekilecek' başlıklı haberlere itibar etmeyin

Bir dava adamının hayatı: Mehmet Kutlular #2

İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Limon ihracatı geçici olarak durduruldu

Kongo'da ölü sayısı 33'e yükseldi

Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı

Japonya: ABD'deki yatırım kapasitemiz zayıflayacak

"Gazze'de savaş çok gecikmeden sona erecek"

İsrail, Gazze'yi 4 koldan kuşatıyor

Ortak basın toplantısı iptal edildi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“Onların maksadı dine zarar değildir”
Ahmet BATTAL

Trump eniştesine Erdoğan’ı övmüş!
Genel

Böyle mi olmalıydı?
Cevher İLHAN

Hukuka darbeye AB ikazı
M. Latif SALİHOĞLU

Yatıştırma vazifesi
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Faruk ÇAKIR

Çekilen sıkıntıların asıl sebebi
Risale-i Nur'dan

Her taife Risale-i Nur’a ihtiyaç duyuyor
Şükrü BULUT

Dirilişi Avrupa’dan izlemeye ne dersiniz?
Ali FERŞADOĞLU

“Siyasallaştırma” ve “dünyevîleştirme” tuzakları

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.